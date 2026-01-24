Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu, sürücü ve araçta bulunan eşi ile 2 yaşındaki çocuğu yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 23:40 Güncelleme: 24.01.2026 - 23:40
        Trabzon'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu, sürücü ve araçta bulunan eşi ile 2 yaşındaki çocuğu yara almadan kurtuldu.


        Şahinli Mahallesi'nde Bayram D'nin kullandığı 61 HE 037 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına çekerek araçtaki eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu tahliye etti.

        Sürücü Bayram D, çevredeki kar birikintilerini aracın üzerine atarak yangını söndürmeye çalıştı.


        Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.



