Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun cenazesine neden katılamadı?

87 yaşında hayata veda eden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için sahibi olduğu TİM Show Center'da veda töreni düzenlendi.

Veda törenine; ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İnanoğlu'nun meslektaşları, arkadaşları, KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

Türker İnanoğlu'na veda Haberi Görüntüle Türker İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. REKLAM Türker İnanoğlu'nun oyunculuğa başlattığı, kariyerinde önemli bir yeri sahip olan Türkan Şoray'ın TİM Show Center'da da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde de olmaması dikkat çekti. Türkan Şoray'ın olmasının iki nedeni bulunuyor. Birincisi; Türkan Şoray'ın yüksek tansiyonunun, Türker İnanoğlu'nun kaybından sonra yaşadığı üzüntüyle daha da artmasıyla hastalanmış olması.