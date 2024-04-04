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        Haberler Magazin Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun cenazesine neden katılamadı? - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun cenazesine neden katılamadı?

        Türkan Şoray, kendisine oyunculuk kapılarını açan Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılamadı. Bunun iki nedeni bulunuyor

        Giriş: 04.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:39
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        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
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        87 yaşında hayata veda eden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için sahibi olduğu TİM Show Center'da veda töreni düzenlendi.

        Veda törenine; ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İnanoğlu'nun meslektaşları, arkadaşları, KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda Haberi Görüntüle

        Türker İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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        Türker İnanoğlu'nun oyunculuğa başlattığı, kariyerinde önemli bir yeri sahip olan Türkan Şoray'ın TİM Show Center'da da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde de olmaması dikkat çekti.

        Türkan Şoray'ın olmasının iki nedeni bulunuyor.

        Birincisi; Türkan Şoray'ın yüksek tansiyonunun, Türker İnanoğlu'nun kaybından sonra yaşadığı üzüntüyle daha da artmasıyla hastalanmış olması.

        Diğeri ise cami avlusunda bazı kendini bilmezlerin, kendisiyle fotoğraf çektirmek istenmesinden çekinmesi.

        Zira; Türkan Şoray, hayatını kaybeden birçok meslektaşının cenazesinde, kendisiyle fotoğraf çektirmek istenmesinden bunalmıştı. Şoray; Cüneyt Arkın'ın cenazesinde ise fotoğraf isteklerinden bir hayli bunalmasıyla tansiyonun daha da yükselmesiyle hastalanmıştı.

        Türker İnanoğlu'nun ailesine taziyelerini ileten Türkan Şoray, cenazeye de çiçek gönderdi.

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