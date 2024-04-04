Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ
Mert Günok
Onur
Necip Uysal
Colley
Masuaku
Musrati
Gedson
Ghezzal