Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        2

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

        3

        Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

        4

        Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

        5

        BEŞİKTAŞ

        Mert Günok

        6

        Onur

        7

        Necip Uysal

        8

        Colley

        9

        Masuaku

        10

        Musrati

        11

        Gedson

        12

        Ghezzal

        13

        Muçi

        14

        Rashica

        15

        Semih Kılıçsoy

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Yatırımını toprağa yapıyor
        Yatırımını toprağa yapıyor
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        TFF'den Fenerbahçe'nin talebine ret!
        TFF'den Fenerbahçe'nin talebine ret!
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        "Bizde boş tehdit yok"
        "Bizde boş tehdit yok"
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek