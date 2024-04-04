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        Haberler Gündem Güncel Konyada seçimi kazanan muhtar mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

        Konyada seçimi kazanan muhtar mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

        Konya'nın Hüyük ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:49
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        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 50 bin 516 aday da muhtar olabilmek için yarıştı.

        Adaylardan biri de Konya'nın Hüyük ilçesindeki Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz'dı

        Mahallede ikinci kez muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Küçükyılmaz, iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

        Durumu gören vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Küçükyılmaz'ı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Küçükyılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.

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