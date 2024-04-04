Bu özellikler her insanda aynı değildir ve bir kişiden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Yani her kişilik, bu özelliklerin sonsuz kombinasyonlarının ürünüdür.

Aynı şekilde, kişilik durumlar karşısında sabit kalsa da bu, kişinin her zaman aynı şekilde davranacağı anlamına gelmez; kişiliğin, gerçekliği algılama ve onunla etkileşime geçme biçimimizi yöneterek bir dizi karmaşık davranış biçimi yarattığı anlamına gelir.