Beşiktaş'tan sermaye artırımından sonra tesis müjdesi!

Beşiktaş Kulübü, önceki gün duyurduğu bedelli sermaye artırımı kararının ardından dün de tesisleşme konusunda önemli bir adım atıldı. Siyah-beyazlılar, Beykoz Paşamandıra'da bulunan 8.046 m2 arazinin 30 yıllığına kulübe tahsis edildiğini açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "İlgili yöneticilerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, İstanbul Beykoz Paşamandıra’da bulunan 8.046,06 m2 yüzölçümlü, 133 ada, 316 numaralı parsel ile 12.296,30 m2 yüzölçümlü 100 numaralı bitişik parsel, toplamda 20.342,36 m2 taşınmazların 30 yıl süreyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne tahsisi gerçekleşmiştir. Verilen irtifak hakkı tesisine esas olarak, altyapı futbol takımlarımız tarafından futbolcu yetiştirmek, tüm yaş kadın futbol takımları idmanları ve sporcu eğitimleri sağlamak amacıyla sabit ve kalıcı tesisler yapmak üzere kulübümüze verilen ön izin doğrultusunda gerekli çalışma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. REKLAM

ART ARDA MÜJDELER Beşiktaş, önceki gün KAP'a Futbol Yatırımları AŞ'nin (BJKAS) yüzde 250 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını bildirmişti. Siyah-beyazlılar, bu hamleden 1.2 milyar TL gelir beklerken yaz transfer dönemi için de önemli bir kaynak yaratmış olacak.