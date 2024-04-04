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        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübünce Trabzon'daki hastaneye 6 kuvöz bağışlandı

        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:26
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        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübünce Trabzon'daki hastaneye 6 kuvöz bağışlandı
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        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışlandı.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi'nde düzenlenen etkinliğe Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü ve Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü yetkilileri katıldı.

        Çuvalcı, Trabzonluların hareketli, iş yapan ve sonuca giden insanlar olduğunu belirterek, "Trabzon'da böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok güzel bir şey. Kuvöz, bir yaşam alanı. Biz de KTÜ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama Merkezi'nde benzeri cihazları yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kuvözlerin Türk malı olmasının ayrıca gurur verici olduğunu dile getiren Çuvalcı, "Farabi Hastanemiz 4-5 milyon insana hizmet veriyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz de bu bölgede nadide yerlerden bir tanesi ve bugün burada çok önemli bir yardım yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Program, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere plaket sunumunun ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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