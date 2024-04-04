Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.129,02 %2,05
        DOLAR 31,9049 %-0,17
        EURO 34,7248 %0,15
        ALTIN 2.344,29 %-0,80
        FAİZ 45,49 %-1,41
        GÜMÜŞ GRAM 27,75 %-0,70
        BITCOIN 67.848,00 %3,20
        GBP/TRY 40,4967 %0,08
        EUR/USD 1,0861 %0,23
        BRENT 89,19 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.832,91 %-0,80
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsaya gelen yabancı yatırımcı kimler? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsaya gelen yabancı yatırımcı kimler?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oluyor. Borsaya seçim öncesi gelen az sayıdaki yabancı yatırımcının kimler olduğunu açıklayan Yüksel, seçimin ardından önümüzdeki günlerde yabancıların nasıl bir rota izleyebileceklerini değerlendiriyor. Seçim sonrası döviz ve borsadaki hareketleri de yorumlayan Yüksel, bundan sonraki dönemde altın döviz ve borsada yönün ne olacağına dair tahminlerini aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oluyor. Borsaya seçim öncesi gelen az sayıdaki yabancı yatırımcının kimler olduğunu açıklayan Yüksel, seçimin ardından önümüzdeki günlerde yabancıların nasıl bir rota izleyebileceklerini değerlendiriyor. Seçim sonrası döviz ve borsadaki hareketleri de yorumlayan Yüksel, bundan sonraki dönemde altın döviz ve borsada yönün ne olacağına dair tahminlerini aktarıyor.

        YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

        Yüksel, seçim sonrasında seçim öncesi az bir miktarla giriş yapan yabancının girişinin devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklarken global piyasalardaki beklentilerini ve bunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağını anlatıyor. Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağının sorgulandığı programda Yüksel, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağını yorumluyor.

        NASIL BİR PORTFÖY OLUŞTURMALI?

        Öngörülen düşük büyümenin şirketleri ve hisse piyasalarını nasıl etkileyeceğini değerlendiren Yüksel, bu durumun borsayı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair görüşlerini aktarıyor. Yüksel ayrıca bu ortamda vatandaşın yatırımlarını nasıl yönetmesi, nasıl bir portföy oluşturması konusundaki fikirlerini paylaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #döviz
        #dolar
        #altın
        #hisse
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Yunanistan'dan 11 ülkenin katılımıyla hava tatbikatı
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?