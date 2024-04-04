Borsaya gelen yabancı yatırımcı kimler?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oluyor. Borsaya seçim öncesi gelen az sayıdaki yabancı yatırımcının kimler olduğunu açıklayan Yüksel, seçimin ardından önümüzdeki günlerde yabancıların nasıl bir rota izleyebileceklerini değerlendiriyor. Seçim sonrası döviz ve borsadaki hareketleri de yorumlayan Yüksel, bundan sonraki dönemde altın döviz ve borsada yönün ne olacağına dair tahminlerini aktarıyor.

YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yüksel, seçim sonrasında seçim öncesi az bir miktarla giriş yapan yabancının girişinin devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklarken global piyasalardaki beklentilerini ve bunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağını anlatıyor. Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağının sorgulandığı programda Yüksel, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağını yorumluyor.