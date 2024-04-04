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        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis

        İngiltere'de, Alzheimer'ın daha ucuz ve hızlı teşhis edilmesini sağlamak amacıyla kan testi deneyleri yapılacağı açıklandı. UCL'nin araştırmasını yöneten nöroloji profesörü Jonathan Schott, Alzheimer'ın tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayarak, "Umduğumuz gibi Alzheimer'ı yavaşlatacak yeni tedaviler kullanıma girerse, bu araştırma hayati olacak." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:35
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        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
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        BBC'nin haberine göre, University Collage London (UCL) ve Oxford Üniversitesinden ekipler, Alzheimer hastalığı için erken teşhisi mümkün kılarak tedaviye erişimi kolaylaştırma umuduyla İngiltere'de yaklaşık 5 bin kişiden alınan kan örnekleriyle klinik testler yapacak.

        Bu kapsamda, Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, "amyloid ve tau" gibi bazı proteinlerin izlerini ve vasküler demans, frontotemporal demans ile lewy cisimli demans türlerinin olası biyolojik belirtilerini gönüllülerden toplanacak kan örneklerinde arayacak.

        KAN TESTLERİYLE TESPİT EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİ ARAŞTIRACAK

        Uzmanlar, bahsi geçen demans hastalığı türlerinin farklı aşamalarda kan testleriyle tespit edilip edilemeyeceğini araştıracak.

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        UCL'den araştırmacılar ise kandaki p-tau217 ölçümünün hem erken demans hem de Alzheimer hastalığının teşhis oranını artırıp artırmadığını görmek için klinik deney gerçekleştirecek.

        Fotoğraf: İHA

        "BU ARAŞTIRMA HAYATİ OLACAK"

        UCL'nin araştırmasını yöneten nöroloji profesörü Jonathan Schott, Alzheimer'ın tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayarak, "Umduğumuz gibi Alzheimer'ı yavaşlatacak yeni tedaviler kullanıma girerse, bu araştırma hayati olacak." ifadesini kullandı.

        Schott ayrıca araştırma sonucunda, hastaların yeni tedavi yöntemlerine "adil ve eşit erişimine" dair kazanım elde edilebileceğini söyledi.

        Alzheimer gibi demansa neden olan hastalıkların vaktinde ve doğru şekilde teşhis edilmesi hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip. Bilim insanları araştırmanın, İngiltere'de gelecek 5 yılda Alzheimer teşhisinde kan testlerinin uygulanmasına imkan tanımasını umuyor.

        Öte yandan, İngiltere'de halihazırda hastaların yalnızca yaklaşık üçte birine resmi olarak Alzheimer teşhisi konulabildiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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