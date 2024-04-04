BBC'nin haberine göre, University Collage London (UCL) ve Oxford Üniversitesinden ekipler, Alzheimer hastalığı için erken teşhisi mümkün kılarak tedaviye erişimi kolaylaştırma umuduyla İngiltere'de yaklaşık 5 bin kişiden alınan kan örnekleriyle klinik testler yapacak.

Bu kapsamda, Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, "amyloid ve tau" gibi bazı proteinlerin izlerini ve vasküler demans, frontotemporal demans ile lewy cisimli demans türlerinin olası biyolojik belirtilerini gönüllülerden toplanacak kan örneklerinde arayacak.

KAN TESTLERİYLE TESPİT EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİ ARAŞTIRACAK

Uzmanlar, bahsi geçen demans hastalığı türlerinin farklı aşamalarda kan testleriyle tespit edilip edilemeyeceğini araştıracak.

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UCL'den araştırmacılar ise kandaki p-tau217 ölçümünün hem erken demans hem de Alzheimer hastalığının teşhis oranını artırıp artırmadığını görmek için klinik deney gerçekleştirecek.