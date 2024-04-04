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        Trabzon'da 29 türden binlerce fidan toprakla buluşturdu

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki 10 dönümlük arazide "Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:04
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        Trabzon'da 29 türden binlerce fidan toprakla buluşturdu
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki 10 dönümlük arazide "Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        İlçenin Kemaliye Mahallesi Sahil yolu üzerinde bulunan araziye 29 türden 4 bin 261 fidan dikildi.

        Valiliğin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Vakfıkebir Kaymakamlığına ait 6 farklı bölümden oluşan alan içerisine 40 metrekare çapında 100'üncü yıl amblemi de oluşturuldu.

        Açılış öncesi konuşan Vali Aziz Yıldırım, yeşil ve temiz bir çevrede yaşamak isteyen herkesin doğanın kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi.

        Yıldırım, Doğu Karadeniz'in yeşilliği bol bir bölge olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Onun için bunun kıymetini bilmek lazım. Özellikle Doğu Karadeniz bu anlamda çok şanslı, sizler çok şanslı çocuklar ve insanlarsınız. Nereye baksak yemyeşil bir doğa görüyoruz. Ama bunu korumak, bunu geliştirmek, bunu yaygınlaştırmak lazım. Ağacın, ağaç dikmenin, yeşilin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmak lazım ve bu bilinci edinmek lazım. Örnek bir bahçe olsun, diğer vilayetlere de yaygınlaştıralım."

        Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da hatıra ormanının yapım aşaması hakkında katılımcılara bilgi vererek, araziyi 6 kamu kurumuna ait bölümlere ayırdıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler kurdele keserek, Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Yıldırım ve beraberindekiler hazırlanan bölümlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

        İlkokul öğrencilerinin de katıldığı açılışta, Yıldırım çocuklara fidan ve çeşitli hediyeler dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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