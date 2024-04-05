Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı

        Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı.

        Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı, iki işletme sahibi hakkında tahkikat başlatıldı.

        Kaçak alkol ve tütün ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda da 9 şişe kaçak alkol, 3 şişe etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        10 numara kesin!
        10 numara kesin!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi

        Benzer Haberler

        Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor
        Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 414,6 milyon dolarlık ihracat yapıl...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 414,6 milyon dolarlık ihracat yapıl...
        Karadeniz'de hamsi göçtü; ağlar erken toplandı
        Karadeniz'de hamsi göçtü; ağlar erken toplandı
        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübünce Trabzon'daki hastaneye 6 kuvöz bağışlandı
        Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübünce Trabzon'daki hastaneye 6 kuvöz bağışlandı
        Trabzon'da kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı
        Trabzon'da kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı
        Trabzon'da 29 türden binlerce fidan toprakla buluşturdu
        Trabzon'da 29 türden binlerce fidan toprakla buluşturdu