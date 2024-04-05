Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı

Trabzon'da asayiş uygulamaları sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen olaylara ilişkin 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında 2 ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 15 şüpheli de gözaltına alındı.