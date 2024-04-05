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        Haberler Gündem Güncel Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kalan Van- Bahçesaray yolunun açılması için çalışmalar başladı- Güncel haberler

        Kepçeler devrede! Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı

        Van'da çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışmalar başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:52
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        Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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        Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için 22 Aralık'ta kapatıldı.

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        Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu yolda, AFAD bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri de belirli zamanlarda bölgeye giderek kontroller yaptı.

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        Yolun açılması için 13 Şubat'ta başlatılan çalışmalar, etkili olan kar yağışı ve çığ riskinin devam etmesi nedeniyle durduruldu.

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        Aylardır ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yeniden çalışma başlattı.

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        Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 21 kilometresini açtı.

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        Yüksek dağların yamaçlarından geçen yolda meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, birçok çığın düştüğü bölgede adeta kardan tünel oluşturarak ilerliyor.

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        Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı, birçok noktaya düşen çığ nedeniyle elektrik direklerinin devrildiği yolun 15-20 gün sürecek çalışmanın ardından ulaşıma açılması bekleniyor.

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        Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

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        "HAZİRANA KADAR KAR YERDE KALIYOR"

        Kara yolunda ulaşımın sağlandığı son yerleşim birimi olan Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Emin Kaplan, geçen yıllara oranla bu yıl daha çok kar yağdığını söyledi.

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        Bölgenin ilkbaharda da kar altında olduğunu belirten Kaplan, "Mahallemizin 20 kilometre aşağısında bahar yaşanırken burada halen çok çetin bir kış var. Bahçesaray yolu buradan geçiyor. 2020'de 2 çığ düştü ve büyük acılar yaşandı. Bu yıl da çok kar yağınca yolu ulaşıma açmadılar. Dün itibarıyla çalışmalara başladılar. Burada kış en az 6 ay sürüyor. Hazirana kadar kar yerde kalıyor. Bazı noktalarda kar erimeden yerde kalıyor." diye konuştu.

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        Mahalleye her yıl 2 metrenin üzerinde kar yağdığını dile getiren Turan Kaya ise "Yol kapalı kaldığı için erzakımızı depoluyoruz. Bazı yerlerde yaz havası yaşanırken burada kar var. Bahçesaray yolu uzun zamandır kapalı. Bahçesaray halkı saatler süren yolculukla Bitlis üzerinden Van'a gidiyor. Bu durum çok sıkıntılı. Nihayet çalışmalar başladı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 metreden fazla. Allah ekiplere yardımcı olsun, işleri çok zor. Çığ riskini de göze alıyorlar. Yağmur yağarsa çığ gelebilir. Dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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