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        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu

        Erzurum'da bir markette kasiyerlik yapan 35 yaşındaki Şeyda Ateş, kadınların baskısı ile girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:08
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 50 bin 516 aday da muhtar olabilmek için yarıştı.

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        Muhtar adaylarından biri de Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan Şeyda Ateş oldu.

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        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun 35 yaşındaki Şeyda Ateş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini yenerek mahalle muhtarı oldu. 

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        35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak muhtar seçilen, 6 yıldır bir markette kasiyer olarak çalışan Ateş, adaylık sürecini anlattı.

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        "KADIN DAYANIŞMASI SAYESİNDE KAZANDIM"

        Markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

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        "KENDİSİNE BASKI YAPTIK"

        Mahalle sakini Melike Kocaman da Şeyda Ateş'in çok güler yüzlü olduğunu, cana yakınlığı ile bilindiğini belirterek, "Muhtarlık için kendisine baskı yaptık. Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

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        #Erzurum
        #muhtar seçimi
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