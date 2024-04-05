Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
Mersin'de, 40 yaşındaki Nurgül Kaya ile oğlu 11 yaşındaki Emrullah Kaya evlerinde çıkan yangında, eşi 42 yaşındaki Neşet Kaya ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın, eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi
Mersin'de olay, saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi.
EVDEN ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜLER
DHA'da yer alan habere göre Neşet Kaya'ya (42) ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü.
ANNE İLE OĞLU EVDE YANMIŞ HALDE BULUNDU
Yatak odasında Nurgül Kaya (40) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
BABA DA OTOMOBİLDE YANARAK ÖLMÜŞ
Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.