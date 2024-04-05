Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü! Mersin'de, 40 yaşındaki Nurgül Kaya ile oğlu 11 yaşındaki Emrullah Kaya evlerinde çıkan yangında, eşi 42 yaşındaki Neşet Kaya ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın, eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:53 facebook

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