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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polislerin gözaltına aldığı cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu - Güncel haberler

        Cinsel istismar şüphelisinin ölümüyle ilgili 2 polis ve 1 bekçi hakkında 19'ar yıl hapis istemi

        İstanbul'da yakalanan iki çocuğa cinsel istismar şüphelisinin polis ekiplerince Zonguldak'a götürüldüğü sırada hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda ekipte yer alan 2 polis ve 1 bekçi hakkında 19'ar yıl hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:59
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        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
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        Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        DHA'da yer alan habere göre savcı, 3 sanık hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 16 yıl ile 'kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası istedi.

        Metin Sucu
        Metin Sucu

        İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

        Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi.

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        Metin Sucu ile A.G. şüpheliler olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi.

        DARP ŞÜPHESİYLE İDDİANAME

        Polisler, otoyolun Kocaeli Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı. Polislerce yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları M.Y. ve M.E.C. ile bekçi U.O., tutuklandı. Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı.

        ÖLÜM NEDENİ RAPORDA

        Şüpheliler hakkında açılan davanın 2'nci duruşması, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya A.G., SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Daha önceki duruşmada suçlamaları reddeden sanıklar, eski ifadelerini tekrarladı. Sanıklar, şüphelilerin araç içinde başlarını sağa-sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini, ancak şüphelilerin araçta tepinmeye devam ettiklerini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını belirtti.

        MÜTALAA SONRASI DURUŞMA ERTELENDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların suç tarihinde kamu görevlisi olduğunu belirterek, taraflar arasında husumet bulunmaması, olayın gelişme şekli ve kamera görüntülerini göz önünde bulundurarak 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 16 yıl hapis cezası istedi. Savcı, A.G.'ye yönelik de sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi. Öte yandan 2 polis ile 1 mahalle bekçisinin yargılandığı davada şikayetçi olan A.G.'nin R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasına dahil olduğu, bu soruşturmanın Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü bildirildi.

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