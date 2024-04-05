Milli ara dönüşü ilk maçında Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolla birlikte gözler de Fernando Santos'a çevrildi.

LİGDE SADECE 4 GALİBİYET Süper Lig'deki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Santos, 5 yenilgi ve 2 beraberlikle 14 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatsa da 6'sında ise rakip fileleri bulamadı. Santos bu sezon elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor, Antalyaspor ve Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. REKLAM