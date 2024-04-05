Trabzon'da trafikte silahlı yol verme kavgası; 1 sürücü ağır yaralı

TRABZON’un Sürmene ilçesinde F.K. (28), otomobiliyle seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Bayram T.’nin (35) otomobiline tabancayla ateş etti. Direksiyon başında karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bayram T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli F.K. de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K. ile aynı yönde seyreden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram T. arasında iddiaya göre kavşakta yol verme meselesinden tartışma çıktı. Plakası henüz bilinmeyen araçtaki sürücü F.K. otomobile aracından tabancayla ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Bayram T., durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram T., ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bayram T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan şüpheli F.K. de polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.