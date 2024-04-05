Trabzonspor'da hayatını kaybeden altyapı futbolcusunun adı turnuvaya verildi
Trabzonspor Futbol Akademisi Direktörü İlker Erdem, bir süre önce hayatını kaybeden altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un adını 9-13 yaş arası düzenleyecekleri futbol turnuvasına verdiklerini belirtti.
Trabzonspor Futbol Akademisi Direktörü İlker Erdem, bir süre önce hayatını kaybeden altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un adını 9-13 yaş arası düzenleyecekleri futbol turnuvasına verdiklerini belirtti.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin organize ettiği turnuvanın 6 Nisan Cumartesi günü başlayacağını aktardı.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden oluşturulan takımlar ile Trabzonspor gözlem grupları takımlarının mücadele edeceği turnuvanın, Trabzonspor Akyazı Özkan Sümer Futbol Akademisi Tesislerinde gerçekleştirileceğine işaret eden Erdem, üç ayrı sahada oynanacak maçlarda 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı doğumlu sporcuların mücadele edeceğini vurguladı.
Erdem, turnuvaya katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, "Sporcumuz, evladımız Mirkan Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yavrumuza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.
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