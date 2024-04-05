Elizabeth Hurley: Prens Harry'nin ilk ilişkisini yaşadığı kadın ben değilim

Bugüne dek iddialara cevap vermeyen 58 yaşındaki Elizabeth Hurley, dün akşam katıldığı Andy Cohen'in TV programında; "Bu çok gülünç bir şey. Harry, 'O kadın bir İngilizdi, benden yaşça büyüktü ve olay Gloucestershire'da oldu' deyince herkes, 'Bu, Elizabeth' deyiverdi. Absürttü. Saçmaydı" ifadesini kullandı.