Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Elizabeth Hurley: Prens Harry'nin ilk ilişkisini yaşadığı kadın ben değilim - magazin haberleri

        Elizabeth Hurley: Prens Harry'nin ilk ilişkisini yaşadığı kadın ben değilim

        Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin otobiyografik kitabında ilk cinsel deneyimini yaşadığı, kendisinden yaşça büyük 'o kadın' olarak anlatılan kişinin kendisi olduğu iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Prens Harry, geçen yıl 'Yedek' (Spare) adıyla çıkardığı otobiyografik kitabında hem kraliyette yaşadıklarını hem de kişisel deneyimlerini yazmıştı. Piyasaya ilk çıktığı ekim ayında anlattıklarıyla büyük ses getiren Harry, kitapta; "Kalabalık bir barın arkasındaki çimenlik alanda yaşandı" sözleriyle ilk cinsel deneyiminden de bahsetmiş ve kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisinin olduğunu itiraf etmişti.

        2

        Pek çok kişi, kitapta anlatılanlara bakarak Harry'nin o sırada 16 yaşında olduğunu tahmin etmişti, ama Harry daha sonra da yaşından hiç bahsetmedi.

        3

        Harry'nin anlattığı bu bölüm kitabın en çok öne çıkan kısımlarından biri olmuştu. Herkes, Harry'nin anlattığı kadını merak ederken, pek çok kişi İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'e işaret etmişti.

        4

        Bugüne dek iddialara cevap vermeyen 58 yaşındaki Elizabeth Hurley, dün akşam katıldığı Andy Cohen'in TV programında; "Bu çok gülünç bir şey. Harry, 'O kadın bir İngilizdi, benden yaşça büyüktü ve olay Gloucestershire'da oldu' deyince herkes, 'Bu, Elizabeth' deyiverdi. Absürttü. Saçmaydı" ifadesini kullandı.

        5

        Elizabeth Hurley ayrıca; "Eğer Harry, 'O harika görünümlü bir Amerikalıydı' deseydi, 'Bu, Andy Cohen' diyeceklerdi" şeklinde bir benzetme de yaptı.

        6

        Elizabeth Hurley; "Hayatımda onunla hiç karşılaşmadım" diyerek Prens Harry ile ilgili iddialara son noktayı koydu.

        #Elizabeth Hurley
        #Prens Harry
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!