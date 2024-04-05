Arda Güler, İspanya'da yine gündem: Pep'in isteyeceği en son şey...

İşte Marca'nın Arda Güler için yayınladığı haberde yer alan ifadeler:

"Arda Güler'i La Liga'da izlediğimiz yarım saat içinde (maç başına ortalama altı dakika) Türk oyuncu bir gol attı. Bir penaltıya sebep oldu ve bir asist yaptı ve sezonun en parlak hareketlerinden birinde üst direğe vurdu. Daha az sürede daha fazlasını yapmak imkansız.