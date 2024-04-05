Bayram trafiği başladı!
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde bayram trafiği başladı. İstanbul'da saat 18.10 itibariyle yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Özelikle tatil bölgelerine giden bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Trafiğin en yoğun olmasının beklendiği megakent İstanbul'da da saat 18.10 itibariyle yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.
Megakentte trafiğin özellikle D-100 kara yolunda yoğunlaştığı görüldü. TEM Otoyolu'nda da saat 16.30 itibariyle yoğunluğun artmaya başladığı dikkat çekti.
Fotoğraflar: AA