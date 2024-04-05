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        Haberler Gündem Güvenlik İstihbarat operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

        Son dakika haberi İstihbarat operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

        İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen "KÖSTEBEK-3" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Giriş: 05.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45
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        İstihbarat operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
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