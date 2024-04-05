Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

Özbek, U19 takımıyla karşılaşmaya çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'nin A takımla sahaya çıkmasını ve maçın bu şekilde oynanması gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Şanlıurfa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.

REKLAM

Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe'de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine imkan verilmesi lazım."

"PAZAR GÜNÜ İNŞALLAH GÜZEL BİR MAÇ OLUR" "Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli. Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek."

"F.BAHÇE'NİN A TAKIMLA MAÇA ÇIKMASI BEKLENTİMİZ" "Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin…"