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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Fenerbahçe de A takımla çıksın! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Fenerbahçe de A takımla çıksın!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa'da önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin mücadeleye A takımla çıkmasını beklediklerini belirten Özbek, "Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:15
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        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

        Özbek, U19 takımıyla karşılaşmaya çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'nin A takımla sahaya çıkmasını ve maçın bu şekilde oynanması gerektiğini söyledi.

        Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

        "Şanlıurfa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.

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        Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe'de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine imkan verilmesi lazım."

        "PAZAR GÜNÜ İNŞALLAH GÜZEL BİR MAÇ OLUR"

        "Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli. Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek."

        "F.BAHÇE'NİN A TAKIMLA MAÇA ÇIKMASI BEKLENTİMİZ"

        "Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin…"

        "F.BAHÇE TAM TAKIM ÇIKSIN VE GALİP GELEN KUPAYI ALSIN"

        "Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın."

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