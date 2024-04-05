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        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk'ten, tutuklu taraftarların tahliyesiyle ilgili açıklama:

        Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan taraftarların tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:26
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        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk'ten, tutuklu taraftarların tahliyesiyle ilgili açıklama:
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        Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan taraftarların tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, "17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından tutuklanan ve haftalardır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan son iki taraftarımızın da tahliye edilmesiyle adalet geç de olsa yerini bulmuştur. Taraftarlarımızın yeniden özgürlüklerine kavuşması adaletin tecellisi adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Taraftarlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ertürk, "Kanun önünde eşitlik ilkeleri gereği sürecin her anının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

        Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. 3 Nisan'da, Oğuzhan B. ve Engin T. ise bugün Trabzon 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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