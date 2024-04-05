Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk'ten, tutuklu taraftarların tahliyesiyle ilgili açıklama:

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan taraftarların tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, "17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından tutuklanan ve haftalardır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan son iki taraftarımızın da tahliye edilmesiyle adalet geç de olsa yerini bulmuştur. Taraftarlarımızın yeniden özgürlüklerine kavuşması adaletin tecellisi adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.