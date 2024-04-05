Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kuşkonmazın pek çok faydası olduğunu belirterek, "Kuşkonmaz yani asparagus officinalis bir Asya bitkisidir. Tarihi 15. ve 17. yüzyıllara dayanır ve ilk olarak ilaç olarak kullanılıyordu.