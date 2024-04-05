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        Haberler Sağlık Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor! 1 sapı sadece 5 kalori, 1 kasesi vücudun ihtiyacı olan B vitamininin yüzde 66'sını karşılıyor

        Kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor!

        Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kalp için oldukça faydalı olan kuşkonmazın kemik erimesini önlemeye de yardımcı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:30
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        Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kuşkonmazın pek çok faydası olduğunu belirterek, "Kuşkonmaz yani asparagus officinalis bir Asya bitkisidir. Tarihi 15. ve 17. yüzyıllara dayanır ve ilk olarak ilaç olarak kullanılıyordu.

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        4 farklı olan rengi olan kuşkonmaz yeşil, mor, pembe ve beyaz gibi farklı renklerde olabilir" dedi.

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        Gülşen, kalp için oldukça faydalı olan kuşkonmazın kemik erimesini önlemeye de yardımcı olduğunu söyledi.

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        İşte 100 gram kuşkonmazın besin değeri:

        39 kcal enerji, 0,10 gr yağ, 1,80 gr diyet lifi, 0,66 mg demir, 64 mg fosfor, 28 mg kalsiyum, 20 mg magnezyum, 30,3 mg C vitamini ve 80 mcg folat içerir.

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        Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

        Antioksidandır: Bu sebeple serbest radikalleri indirgeyerek bağışıklığı korur ve hastalanmayı engeller.

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        Kalbi destekler: İçerdiği antosiyanin adı verilen pigmentler kan basıncını düşürerekek kalp sağlığını destekler. Kalbi güçlendirir.

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        Antikanserojendir: İçerdiği saponin adlı bazı bileşikler başta kolon kanseri olmak üzere kanseri önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca kanseri önlemeye yardımcı maddelerdir.

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        Sindirim sistemini korur: Kuşkonmaz tam bir lif deposudur. Sindirim sisteminde ki organların en çok sevdiği besin liftir. Lif sindirim sistemini yoğun çalıştırarak güçlenmesini ve temizlenmesini sağlar.

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        İdrar söktürücü etki gösterebilir: Kuşkonmaz böbreklerdeki aktiviteyi yükselttiğinden tam bir zararlı madde kovucudur; yani idrar söktürücüdür.

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        Kemik erimesini önlemeye yardımcı olabilir: Fosfor, demir, kalsiyum, mineraller ve K vitamini gibi vitaminler bakımından zengindir. Bu maddeler de kemik sağlığı için elzemdir.

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        1 kase haşlanmış kuşkonmaz vücudun günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 66’sını karşılar. Bir bardağında sadece 25 kalori, bir sapında ise sadece 5 kalori bulunur.

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        Kuşkonmaz B1, B3, B6 vitamini gibi B kompleks vitaminleri bakımından zengindir. B vitaminlerinin her birinin vücut ve sağlık için farklı işlevleri bulunuyor. Sinir hücrelerinin düzgün çalışabilmeleri için onları kaplayarak sinir sisteminin çalışmasına, yiyeceklerden gelen enerjiyi kullanmaya, diğer vitaminlerin emilmesine yardımcı olurlar. Kan dolaşımınız boyunca oksijeni organlarınıza taşıyan kırmızı kan hücrelerini yaparlar.

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