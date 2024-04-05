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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!

        Başakşehir ile berabere kalarak galibiyet hasreti dört maça çıkan Beşiktaş'ta yönetim harekete geçti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Ümraniye'ye giderek teknik direktör Fernando Santos ve futbolcularla bir araya geldi. Kötü gidişat masaya yatırılırken Arat futbolculara ültimatom verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:32
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        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı yaptı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre başkan Arat, oyunculara İngilizce olarak yaptığı konuşmada, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız." dedi.

        Hasan Arat, başkan seçildiği günden bu yana ilk kez oyuncularla yaptığı toplantıda, Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini, bunları yapmayan, aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.

        Beşiktaş taraftarının önemli özelliğinin tükenmeyen tutkusu olduğunu aktaran Arat, şöyle konuştu:

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        "Beşiktaş taraftarı genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar. Genç oyuncularla gurur duyuyorum, takımın tecrübeli oyuncuları onlara tam destek vermeli. Takım kaptanları da sorumluluk almalı. Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemiyorum. Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu da görmek istemiyorum."

        Beşiktaş Başkanı, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmede de takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu, derhal toparlanmaları gerektiği, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

        "Yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın." diyen Hasan Arat, "Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

        Başkan Arat, geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla oyuncularla bayramlaştı.

        Toplantıda ikinci başkan Hüseyin Yücel ile futbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yer aldı.

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