Kırşehir'de otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Kırşehir'de trafikte kontrolsüz giden bir sürücü sokak kedisine çarpıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın ardından yaralanan kedi bir süre yerde hareketsiz kaldı. O anda bölgeden geçen Cansu Ünal, kediye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra veterinere götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaralı kedi, bölgeden geçen Cansu Ünal'ın (38) dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
ÇARPIP KAÇTI
Olay, Kırşehir merkezdeki Terme Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, caddedeki kediye çarptı.
Kedi yaralandı, sürücü otomobiliyle uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen Cansu Ünal, yaralı kediye kalp masajı uygulamaya başladı.
EKİPLER BİR SÜRE TRAFİĞİ KAPATTI
Kediye yolun ortasında kalp masajı uygulandığını gören polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine durdurdu.
Yaklaşık 5 dakika kalp masajı yapan Ünal, kediyi hayata döndürdükten sonra veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme