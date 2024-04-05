Kırşehir'de otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Kırşehir'de trafikte kontrolsüz giden bir sürücü sokak kedisine çarpıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın ardından yaralanan kedi bir süre yerde hareketsiz kaldı. O anda bölgeden geçen Cansu Ünal, kediye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra veterinere götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 21:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:23 facebook

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