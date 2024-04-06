Trabzon'da öğrenciler ahşap atölyesinde oyuncak üretiyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri el becerilerini ahşap oyuncak atölyesinde geliştiriyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde üç yıl önce oluşturulan 85 metrekarelik atölye haftanın belirli günleri öğrencileri ağırlıyor.

Sosyal bilgiler öğretmeni Murat Üçüncü ve görsel sanatlar öğretmeni İsmail Yıldırım, yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalandığı atölyede ahşaptan araba, kelebek, kedi, fil ve köpek figürleri tasarlıyor.

Öğrencilerin atölyede mutlu olduğunu ifade eden Karakaş, "Çocuklar zaten en iyi eğitimi mutlu oldukları dönem içerisinde alıyorlar. O yüzden biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Sadece Ortahisar'dan değil, diğer ilçelerimizden de sürekli projemize katılan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin yoğunluğu devam ediyor." diye konuştu.

Karakaş, çocukların atölyede vakit geçirerek dijital dünyadan bir süre uzak kaldıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız burada kendi oyuncaklarını üretiyorlar, akranlarıyla birlikte iletişimlerini güçlendiriyorlar. Öz güvenleri artıyor ve doğayla iç içe şehrin karmaşasından uzaklaşmaları adına da atölyeyi önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.