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        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi

        2024 yılının ilk 3 ayında Türkiye'deki müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaşırken, en çok ziyaret edilen yerler arasında Konya Mevlâna Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve İzmir Efes Ören Yeri öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi sayısındaki artışı duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:47
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        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
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        Türkiye’de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 2024 yılının ilk 3 ayında 4 milyona yaklaştı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerine ilişkin ilk 3 aylık verileri açıkladı.

        Müze ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

        Müzekartlarınız hazır mı?

        Bakanlığımıza bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler #RamazanBayramı boyunca sizleri bekliyor.

        2024 yılının ilk 3 ayında müze ve ören yerlerimizde 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladık.

        Ülkemizin bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şöyle:

        1- Konya Mevlâna Müzesi

        2- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri

        3- İzmir Efes Ören Yeri

        4- Nevşehir Göreme Ören Yeri

        5- Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri

        6- Ankara Cumhuriyet Müzesi

        7- İstanbul Arkeoloji Müzesi

        8- İstanbul Galata Kulesi

        9- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri

        10- Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri

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        Tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi olan Müzekart sadece 60 lira...

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        KONYA MEVLANA MÜZESİ İLK SIRADA

        Geçtiğimiz sene yaklaşık 30.5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve ören yerleri bu yılın ilk 3 ayında 3 milyon 886 bin 998 ziyaretçi ağırladı.

        Konya Mevlâna Müzesi 383 bin 392 kişi ile 3 ayın en çok ziyaret edilen müzesi oldu. Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 259 bin 25 ziyaretçi ile ikinci, İzmir Efes Ören Yeri de 249 bin 482 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

        Yılın ilk 3 ayında en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 249 bin 482 kişi ile İzmir Efes Ören Yeri ve 149 bin 23 kişi ile de Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.

        Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri sıralamada beşinci olurken Ankara Cumhuriyet Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul Galata Kulesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri ile Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri sırasıyla en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasındaki yerini aldı.

        REKOR KIRILDI

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, vatandaşların tarihî ve kültürel zenginliklere ulaşımını kolaylaştırmak üzere fiyatını 60 liraya sabitlediği Müzekart satışlarında da rekor artışlar devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışları 2024 yılının ilk 3 ayında 701 bin 162’ye ulaştı. Müzekart satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 7 arttı ve 217 bin 33 oldu. Satışlardaki şubat ayı artışı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122 olurken 245 bin 10 müzekart satıldı. Geçtiğimiz mart ayında da satışlar yüzde 77 artışla 239 bin 119 oldu.

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        #Mevlana Müzesi
        #pamukkale
        #Göbeklitepe
        #İzmir Ören Yeri
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