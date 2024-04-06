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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yurdun doğusunda, 2-4 derece düşüyor. Rüzgarın şiddeti ise orta kuvvette olacak. İşte bugün ve bayram tatilinde beklenen sıcaklıklar ile hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 07:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 07:11
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri hariç), Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güney Doğu Anadolu (Mardin hariç) ile Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA DÜŞÜYOR

        Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 18, Parçalı bulutlu.

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        MANİSA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

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        HATAY: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.

        KAYSERİ: 18, Parçalı bulutlu.

        KONYA: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        SİNOP: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        AMASYA: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        SAMSUN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        TRABZON: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        ERZURUM: 13, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        MALATYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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