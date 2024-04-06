Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri hariç), Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güney Doğu Anadolu (Mardin hariç) ile Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA DÜŞÜYOR Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.