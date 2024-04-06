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        Haberler BBC Dünya İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu

        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu

        Pandemi sonrası kalkınma için Avrupa Birliği'nden (AB) rekor miktarda destek paketi alan İtalya'da bu fonların yolsuz kullanımıyla ilgili büyük bir operasyon yapıldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:47
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        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
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        Pandemi sonrası kalkınma için Avrupa Birliği'nden (AB) rekor miktarda destek paketi alan İtalya'da bu fonların yolsuz kullanımıyla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı.

        Venedik merkezli operasyonda dün 22 kişi gözaltına alındı, lüks villa ve otomobiller, pahalı mücevher ve saatler de dahil 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu.

        Lüksemburg merkezli Avrupa Savcılığı'nın idaresinde yürütülen soruşturmada İtalya'nın yanı sıra Avusturya, Romanya ve Slovakya'da da operasyon ve baskınlar yapıldı.

        İtalya'da 17, Slovakya'da 3, Avusturya'da 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların 8'i cezaevinde, 14'ü ise ev hapsinde.

        İtalyan basınına göre gözaltına alınanlar arasında iş insanları, noter ve muhasebeciler de var.

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        El koyulan mal varlıkları arasında ise Rolex saatler, Cartier mücevherler, Lamborghini ve Porsche de dahil lüks otomobiller, villalar ve kripto paralar da bulunuyor.

        Mali polis, şüphelilerin yapay zeka teknolojisinden de destek alarak sofistike bir sistem kurduğunu açıkladı.

        Polisin açıklaması ve basındaki bilgilere göre sahte belge üretimi ve para aklama işlemlerinde gelişmiş teknoloji sistemleri kullanıldı.

        Dolandırıcılık ağı, İtalyan şirketlerinin rekabet gücünü ve dijitalleşme sürecini desteklemek amacıyla verilen fonlardan faydalandı.

        İtalya'ya 200 milyar euro destek

        Covid-19 pandemisi sonrası Avrupa Birliği'nin ekonomisini canlandırmak amacıyla hazırlanan 800 milyar euroluk 'kurtarma ve dayanıklılık fonundan' en büyük payı İtalya almıştı.

        Toplamda 200 milyar euroya yakın hibe ve kredi elde eden İtalya'ya bu meblağın yarısından fazlası ödenmişti.

        Kalan 90 milyar euroluk kısmın da 2026'ya kadar ödenmesi bekleniyor.

        Dolandırıcılık operasyonu sonrası, AB destek paketi ve bağlantılı ulusal finansmanlara yolsuzluk karışması endişesi yeniden tartışılıyor.

        İtalya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (ANAC) Başkanı Giuseppe Busia, bugün La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada "AB kurtarma planındaki büyük kaynakların suç dünyasının iştahını kabartacağı biliniyordu" dedi.

        İtalya'nın bu fondan en fazla payı alan ülke olarak yolsuzluğu önlemek için daha fazla sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Busia, yolsuzluk ve dolandırıcılığın yanı sıra çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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