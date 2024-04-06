Enflasyon hedefine ulaşılamaması sebebiyle yasa gereği hükümete yolladığı 'Açık Mektupta' sıkı para politikasının devam edeceği mesajını veren Merkez Bankası (TCMB) mektubun yayımlanmasından kısa bir süre sonra yeni adımlar attı.

TCMB tarafından yapılan değişiklikle kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.66'dan yüzde 4.25'e, azami akdi gecikme faiz oranı yüzde 3.96'dan yüzde 4.55'e yükseldi.

TCMB tarafından hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta "TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca parasal sıkılaştırmayla eş anlı olarak, makroihtiyati çerçevede, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleşmeye gidildiği ve parasal sıkılaştırmanın ayrıca, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları ile desteklendiği belirtildi.

SADELEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR TCMB tüketimi kısmaya yönelik aldığı kart faizi kararının yanında dün gece mektupta da işaret ettiği sadeleşme adımlarına yenisini ekledi. Menkul kıymet tesisine ilişkin yapılan düzenleme ile; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürüldü. Menkul kıymet tesisi, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanıyor. Bu uygulama, TCMB tarafından 2022 yılında başlatılmış ve 2023 yılında güncellenmişti.