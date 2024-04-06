Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar! Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler için uyarıda bulunuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk devam ediyor. Mega kent İstanbul'dan yurdun birçok yerine sabah saatlerine kadar yoğun bir çıkış yaşandı

Anadolu Ajansı Giriş: 06.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:30 facebook

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