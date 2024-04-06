Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler için uyarıda bulunuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk devam ediyor. Mega kent İstanbul'dan yurdun birçok yerine sabah saatlerine kadar yoğun bir çıkış yaşandı
Bayram tatilini memleketleri geçirmek isteyen sürücüler, gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
ANKARA YÖNÜNDE YOĞUNLUK VAR
AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolunun ise, Ankara yönü Abant kavşağı, Yurukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
BOLU'DA ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR
Güzergahta görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
İSTANBUL'DAN GÖÇ VAR
Öte yandan 9 günlük tatil nedeniyle mega kentten ayrılanlar, sabah saatlerine kadar TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.