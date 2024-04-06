Beşiktaş'ta gergin gün! Fernando Santos'a kupa şansı verildi ama...

Milli ara dönüşünde Başakşehir ile 90+5'te yediği golle berabere kalan Beşiktaş'ta kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol, camianın sabrını taşırırken hedef tahtasındaki Fernando Santos'un geleceği de merak konusu oldu.

Siyah-beyazlı yönetimin futbol takımında sürekli geriye giden görüntüden ve oynanan hücum fakiri futboldan rahatsızlığı tavan yaparken Başakşehir maçının ardından Santos konusu etraflıca masaya yatırıldı.

HASAN ARAT'TAN ÜMRANİYE ÇIKARMASI! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaşanan bu gelişmelerin ardından dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma ve Fernando Santos'a gözdağı verdi. Arat, oyunculara "Aklını sahaya vermeyen kim varsa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilir! Beşiktaş taraftarı savaşan takım ister bunu bilin ve ona göre oynayın" diye seslendi. Arat, Santos'la yaptığı görüşmede ise "Takım toparlanmazsa bunun sonuçları iyi olmayacak. Olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın. Beşiktaşa yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmem" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDE "HEMEN GİTMELİ" DİYENLER VAR Beşiktaş yönetiminin bir kısmı uzun süredir Portekizli hocayla yolların direkt ayrılmasını ve sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye takımın emanet edilmesini isterken bir kısım ise sezonun Santos'la bitirilmesini savunuyordu. Santos'la gelecek sezon devam etmemeye karar veren Beşiktaş'ta geri kalan bölümün nasıl geçeceği de netleşti.

KUPADA YARI FİNAL MAÇINA ÇIKACAK AMA... Başkan Hasan Arat, dün takımla ve hocayla yaptığı toplantının ardından Santos'un kupa yarı finaline kadar takımda kalmasına karar verildi. Ancak bu kararın da değişime uğrayabileceği aktarıldı. Zira 23 Nisan'da Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak yarı final ilk maçına kadar Beşiktaş'ın ligde evinde üst üste 2 maçı bulunuyor.