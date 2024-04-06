İstanbul Bakırköy'de bulunan sosyete pazarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. “Bomba var” diye bağırıp pazarda bulunanlara panik yaratan 2’si küçük yaşta 4 genç kız hırsız oldukları ortaya çıktı. “Bomba var” diyerek yarattıkları panik havasında hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapanların yoğunluk oluşturduğu Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen 2’si küçük yaşta 4 genç kız, vatandaşlar tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI Olay bugün saat 13.25 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesinde bulunan Sosyete Pazarı içerisinde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Pazar içinde birkaç genç kız “Bomba var” diye bağırdı. POLİS EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GİTTİ Bu bağırma üzerine pazarda panik yaşandı. “Pazarda üzerinde bomba var” diye bağıran genç kızların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Üzerlerinde bomba oldukları iddia edilen şüpheli M.G., İ.P. ve yaşı küçük G.P. ve E.N.A. adlı kızlar hemen gözaltına alındı.

HIRSIZ ÇIKTILAR Yapılan araştırmada olay kısa sürede çözüldü. Üzerlerinde herhangi bir bomba ya da bomba düzeneği çıkmayan 4 kişinin hırsız oldukları ortaya çıktı. Pazarda “Bomba var” söyleyerek panik yaratan şüpheliler, yaşanan panik havasından faydalanarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürdürülüyor

"SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK" Pazarda esnaflık yapan görgü tanığı, hırsızlık yaparken yakalanan bir kişinin biber gazı sıktığını ve daha sonra "bomba var" diye bağırdığını kaydederek, "Sonra herkes kaçıyor. Biz burada sakinleştirmeye çalıştık ama herkes kaçtı. Sonra yukarıda yakaladılar. Belediye zabıta ekipleri, polis yakaladı. Şu anda problem yok. Herkes alış verişini yapıyor." ifadelerini kullandı. REKLAM