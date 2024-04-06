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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:45
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.

        Konuk takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde kapadı.

        İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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