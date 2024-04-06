Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.
Konuk takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde kapadı.
İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
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