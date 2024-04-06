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        Haberler Sağlık 111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı John Alfred Tinniswood: Tamamen şans - Haberler

        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı John Alfred Tinniswood: Tamamen şans

        1912'de Liverpool'da doğan John Alfred Tinniswood, Japon 112 yaşındaki Gisaburo Sonobe'nin mart ayında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:19
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        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
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        İngiltere'de yaşayan dünyanın yaşayan en yaşlı insanı (111) John Alfred Tinniswood, uzun yaşamının sırrının tamamen şans olduğunu söyledi.

        Titanik'in battığı yıl olan 1912'de doğan John Alfred Tinniswood, Japon 112 yaşındaki Gisaburo Sonobe'nin 31 Mart'ta öldüğünün teyit edilmesinin ardından dünyanın en yaşlı adamı unvanını elde etti.

        Tinniswood, Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte uzun olan ömrünü değerlendirdi ve şunları söyledi: "Ya uzun yaşarsınız ya da kısa yaşarsınız ve bu konuda fazla bir şey yapamazsınız."

        Tinniswood, dünyanın en yaşlı adamı olarak yeni keşfettiği statüsünden rahatsız değil, "Benim için hiç fark etmez, hem de hiç. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum" dedi.

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        2012'de 100 yaşına girdiğinden beri, kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan merhum Kraliçe Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı aldı.

        Genç nesillere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "İster bir şeyler öğreniyor olun, ister birilerine bir şeyler öğretiyor olun, her zaman yapabileceğinizin en iyisini yapın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Aksi takdirde uğraşmaya değmez."

        Liverpool'da doğan ve şimdi Southport'ta bir bakım evinde yaşayan Tinniswood, her cuma günleri evde balık ve patates kızartması yediğini söyleyerek, "Bana ne verirlerse onu yiyorum, herkes de öyle. Özel bir diyetim yok. Çok fazla içerseniz ya da çok fazla yerseniz ya da çok fazla yürürseniz, herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, sonunda acı çekersiniz" dedi.

        2. DÜNYA SAVAŞININ HAYATTA KALAN EN YAŞLI ERKEK GAZİSİ

        Tinniswood hala günlük işlerinin çoğunu bağımsız olarak yapabiliyor. Yataktan yardım almadan kalkıyor, haberleri takip etmek için radyo dinliyor ve hala kendi mali durumunu idare ediyor.

        Her iki dünya savaşını da yaşamış olan Tinniswood, Ordu Maaş Kolordusu'nda idari bir görevde çalıştığı için İkinci Dünya Savaşı'nın hayatta kalan en yaşlı erkek gazisidir.

        Hayatı boyunca etrafındaki dünyanın nasıl değiştiği sorulduğunda Tinniswood şunları söyledi: "Dünya, kendi içinde her zaman değişiyor. Bu devam eden bir deneyim... Biraz daha iyiye gidiyor ama henüz o kadar da değil. Doğru yolda ilerliyor."

        Karısı Blodwen ile Liverpool'da bir dansta tanışmış. Blodwen 1986'da ölmeden önce 44 yıl birlikte yaşamışlar.

        Dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı erkeği 116 yıl 54 gün yaşayıp 2013 yılında ölen Japon Jiroemon Kimura'dır. Dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ve genel olarak yaşayan en yaşlı insanı ise geçtiğimiz günlerde 117. doğum gününü kutlayan İspanyol Maria Branyas Morera'dır.

        * Haberin görselleri Guinness Dünya Rekorları web sitesinden alınmıştır.

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