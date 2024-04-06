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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı - Şanlıurfa haberleri

        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!

        Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, dün gece yaşanan kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci'nin ardından akrabası, 14 yaşındaki Muhammed Deveci de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:39
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        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
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        Şanlıurfa'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

        KAVGANIN NEDENİ: ALACAK VERECEK MESELESİ

        DHA'da yer alan habere göre alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

        DÖNER BIÇAĞI VE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

        Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        14 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA ÖLDÜ

        Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci (14) de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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