2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!

Şanlıurfa'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

KAVGANIN NEDENİ: ALACAK VERECEK MESELESİ DHA'da yer alan habere göre alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞI VE SİLAHLAR ÇEKİLDİ Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA ÖLDÜ Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci (14) de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.