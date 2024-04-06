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        Trabzon'da 32 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:07 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:07
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        Trabzon'da 32 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da, hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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