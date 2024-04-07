Türkiye kıştan ilkbahar mevsimine doğru geçerken, ülkenin güney kıyılarında su seviyeleri şimdiden uyarı veriyor.

Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ilçeleriyle birlikte yaz mevsiminde nüfusun tatil için yığıldığı merkezler ve buralarda su seviyeleri yüzde 40 ila yüzde 90 arasında seyrediyor.

Bodrum, Kaş, Çeşme, Alanya gibi yerlerde şimdiden barajların yarısı dolu, yarısı boş.

Bu yaz Bodrum’un mevcut su varlığı ile o sıcakları atlatma ihtimali düşük, uzun vadeli hava tahminlerde bazı yağmurlu günler görülüyor. Bu yağışlar gerçekleşse dahi Bodrum barajları yüzde 40’ın altında doluluk oranlarıyla idare edecek.

İzmir’in Balçova ve Güzelhisar barajları göz dolduruyor, bugün seviyeler her iki barajda da yüzde 80’in üzerinde. Tahtalı ve Alaçatı barajlarında ise seviyeler yüzde 40 civarında. Büyük bir baraj olan Tahtalı’daki seviye, İzmir’in rahat bir yaz geçiremeyebileceğinin göstergesi oluyor. Alaçatı’da sayısı her yıl artan havuzlar, su parkları ve otellerin faaliyetleri sonucu su, hızla azalıyor. İzmir’in deniz tatili için kullanılan diğer merkezlerinde de bu yaz susuzluk çekilebilir. Bunu sadece barajların şu anki durumuna bakarak söylemiyor, sıcaklık trendinin süreceğini, yine yağışsız ayların bizi beklediğini göz önüne alıyoruz.

Bugün sadece Güney Ege’de 12 bin ila 15 bin civarında havuzun olduğu tahmin ediliyor. Villalar, büyük küçük oteller, spor okulları derken havuz sayısı her yıl artıyor. Yeni yapılan villa tipi evler, muhakkak havuz istiyor. Türkiye ise son 2 yıldır tarihin en sıcak ve bölgesel olarak en kurak yıllarını geçiriyor. Suyun hem yer üstünde, hem yer altında daha iyi takip edildiği, yönetildiği bir su planlamasının hayata geçmiş olmasını diliyoruz.

Yapılabilecek tasarruflarla, halkın katılımıyla yürütülebilecek su tasarrufu kampanyalarıyla kurak yaz mevsimi öncesi duruma karşı tedbirler alınabilir.

Fotoğraflar: AA