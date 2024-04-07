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        Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'ndan teşekkür ziyaretleri

        AK Parti'den yeniden Of Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Salim Salih Sarıalioğlu, teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:49
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        Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'ndan teşekkür ziyaretleri
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        AK Parti'den yeniden Of Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Salim Salih Sarıalioğlu, teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıalioğlu, seçimin ardından ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Sarıalioğlu, yeni dönemde Of'u zirveye taşıyacak işleri yediden yetmişe tüm Ofluların destekleriyle hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kazananın sadece Of olduğu bir seçimi geride bıraktık. Seçim kampanyamız süresince attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda tek gayemiz, hemşehrilerimizin sıkıntılarına ortak olmak, gönüllerine girebilmek oldu. Of'umuz için titizlikle ve muhabbetle çalışarak projelerimizi anlattık. Sizler ise seçimlerde kullandığınız oylarınızla yepyeni bir dönemi başlattınız. Bize olan güven, sevgi ve destekleri için partimizin kıymetli yöneticilerine, kadınlarımıza ve gençlerimize, kampanyamıza katılan gönüllülerimize, bize oy versin veya vermesin tüm Oflulara bu başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri ve katkı sundukları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine Oflularla, hep beraber başaracağız."

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