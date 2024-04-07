ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltına alındı
ABD'nin New Jersey eyaletinde paylaşımlı araç uygulaması aracılığıyla aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan 33 yaşındaki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şahsın federal mahkemede yargılanması bekleniyor
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Fair Lawn'da paylaşımlı araç uygulaması aracılığıyla aracına aldığı kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan 33 yaşındaki Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Daily Voice'un haberine göre, Bergen İlçe Savcısı Mark Musella, A.Y.A isimli şahsın 3 Nisan Çarşamba günü "aracında bulunan kadın yolcuya" cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Kayıtlara göre Garfield'da yaşayan Türk vatandaşı perşembe günü cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Resmi kayıtlara göre Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi görevlileri şahsı Cuma günü nakletti.
33 yaşındaki A.Y.A Newark'ta federal bir göçmenlik hakimi önünde duruşmaya çıkarılacak. Duruşmada şahsın ABD'deki ikamet durumu, sınır dışı edilip edilmeyeceği gibi konular belli olacak.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.