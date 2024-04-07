Polisiye olayları soruşturan çözen kolluk kuvvetleri kadar, yaşananları takip eden ve araştıran gazeteciler de çok önemlidir. Gazeteciler bir kamu görevini yaparak, yaptıkları çalışmalarla birçok olaya katkı sağlar. Hatta bazı cinayet olaylarında, yaptıkları çalışmalarla, katile ulaşılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı oldukları da görülür. İşte bunlardan biri 1996 yılında İstanbul’da yaşandı.

“MALZEME ALMAYA ÇIKTIM”

Tarih yaprakları 2 Şubat 1996 Cuma gününü gösteriyordu. Büyükçekmece’de bulunan 37 yaşındaki kadın diş hekiminin muayenehanesine giden hastalar kapıya iliştirilmiş “İstanbul’a malzeme almaya gidiyorum. Bugün kapalıyım” diye yazılı notla karşılaştı. O dönem İstanbul’un merkezi, Eminönü ve Mecidiyeköy gibi nokta yerler görüldüğü için nottaki ‘İstanbul’a gidiyorum’ kelimesi onun için yazılmıştı. Öyle ki o dönemler ve öncesinde Esenyurt, Silivri ve Çatalca’ya giden minibüsler Aksaray’a dönüşlerinde ‘İstanbul’ diye bağırırlardı.

REKLAM DİŞ DOKTORU BİR DAHA DÖNMEDİ Tam hafta sonuna denk gelen günde malzeme almaya giden kadın diş hekimi müşterileri ve çevresi tarafından sevilen bir insandı. Aynı zamanda yardımsever biri olan genç kadın, pazartesi de iş yerini açmadı. Diğer günlerde gelen hastalar hep kapıda asılı kalan o notla karşılaştı. Kadın doktor bir daha iş yerine dönmemişti. Ortada garip bir durum vardı. AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Kızlarından haber alamayan aile birkaç gün sonra kayıp başvurusunda bulundu. Diş doktoru neredeydi? Kendi isteği ile iş yerinden ayrılan diş doktorunun başına ne gelmişti? Bu merak ediliyordu. O dönem Show TV’de izlenme rekoru kıran ‘Sıcağı Sıcağına’ adlı program bu olaya önem verdi. Olayı bir gazeteci olarak takip Serdar Tay, sonradan inanılmaz detayların çıkacağı kayıp vakasına el attıklarını belirterek “Sıcağı sıcağına ekibindeydim. Polis bu kayıp üzerine iş yerinin kapısını açarak incelemeye aldı. İş yerinde bir arama yapıldı. Aslında ilk etapta sıradan görünen diş doktorunun kayıp olması durumu sonradan garip bir hal almaya başladı. Çünkü bu olayı takip ettikçe birbirinden ilginç iddialara ulaşmaya başladık’ dedi.

KUVEYTLİ BİRİYLE EVLENMİŞ SONRA BOŞANMIŞ Kamuoyunda büyük ilgi gören bu kayıp olayını heyecanla takip ettiklerini anlatan Tay, önce genç kadının kim olduğunu ve tam profilini ortaya çıkarttıklarını söyledi. Hem gazetecilerin hem polisin yaptığı araştırmaya göre, genç kadın daha önce Kuveytli bir kişiyle evlenmiş ve 2 yıl önce de boşanmıştı. Tay, diş doktoru kadının iş yerinde eski eşinin gönderdiği bir mektup bulduklarını anlatarak “Bu eski eşinin gönderdiği mektupta kadınla ilgili iddialar yer alıyordu. Kadının uyuşturucu kullandığını falan iddia ediyordu. Ancak iş yerinde veya çevresinde öyle bir bulguya rastlanılmamıştı" dedi. REKLAM HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYORDU Yapılan araştırmalarda, kadın diş doktorunun boşandığı eski eşiyle bir süre önce tekrar görüştüğü bilgisi elde edildi. Kayıp diş doktorunu tanıyan herkesle ve çevresiyle tek tek görüşerek bilgi topladıklarını çeşitli röportajlar yaptığını anlatan Tay şöyle devam etti: “Kayıp olan doktorun anne ve babasıyla da röportajlarımızı yaptık. Çevresindeki kişilerle de yaptık. Bir kadın bize doktorun eski eşiyle görüştüğünü hatta bir gece kendi evlerinde kaldıklarını söyledi. Tabii bu iddialar üzerine şüpheler Kuveytli olan boşandığı eski eşindeydi. Eski eşi tarafından kaçırılmış veya kaçırılıp öldürülmüş iddiası dolaşmaya başladı.”

Gazeteci Serdar Tay KUVEYT’TEN TELEFONLA BAĞLANDI ‘Sıcağı Sıcağına’ programı olarak bu konuyu işlemeye devam ettiklerini anlatan Tay, doktor kadının eski Kuveytli eşinin telefonla kendilerini aradıklarını söyleyerek, “Bize telefonla ulaştı. Ve kendisinin kayıp olan eski eşiyle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Tabi bu onun iddiasıydı. Bir gerçek vardı. Genç kadın kayıptı.” dedi. BEYKOZ’DA KADIN CESEDİ BULUNDU Duyanlar kadın doktora ne olduğunu merak ediyordu. Tam kaybolduktan iki hafta sonra Beykoz Jandarma ekiplerine bir ihbar geldi. Polonezköy'de ormanlık alanda bir kadın cesedi var denildi. Jandarma ekipleri hızla olay yerine gitti. Olay yerinde üzerinde kimlik bulunmayan bir kadın cesedi bulunuyordu. Bıçaklanarak öldürülen kadının ayakkabısının altında, bir not yapıştırılmıştı. Bu notta kadın doktorun ismi yazıyordu. OLAYA JANDARMA BAKMAYA BAŞLADI O dönemler sosyal medya yoktu. Teknoloji çok gelişmemişti. Daha cep telefonları bile yaygınlaşmamıştı. Büroda oturdukları sırada Jandarma ekipleri tarafından arandıklarını anlatan Serdar Tay, şöyle devam etti: "İstanbul İl Alay Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri bizi aradığında biz bir cesedin bulunduğunu öğrendik. Olay yerine gittiğimizde, öldürülen kadının kayıp doktor olduğunu hemen anladık. Daha sonra ailesi teşhis etti. Büyükçekmece'de kaybolan kadın Beykoz’da öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturma İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna uzanmıştı. Dosyaya artık Jandarma ekipleri bakmaya başlamıştı."

REKLAM JANDARMA TÜM GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ Kayıp doktor kadının Beykoz’da öldürülmüş bulunması üzerine soruşturmayı jandarma ekibi devraldı. Geçmişte yapılan çalışmaların ve görgü tanıklarını araştırmaya başlayan jandarma ekiplerine en büyük destek Sıcağı Sıcağına adlı programdan geldi. Jandarma, kayıp başvurusu ile başlanan süreçte çekilen görüntüler ve yapılan haberleri izleme gereği duydu. Gazeteci Tay o anları şöyle anlattı: “Jandarma ekipleri bizim yaptığımız haberleri izledi. Kayıp doktorun kimlerle ilişkisi olabileceğine bakarken, bir yandan da açıkçası babadan şüphe duyuldu. Şöyle bir durum vardı. Doktor kadın kaybolduktan hemen sonra kayıp başvurusu yapmamıştı. Bir hafta sonra kayıp başvurusu yapmıştı. Bu da yetkiler için şüphe oluşturmuştu.”

AİLEYİ TAKİBE ALDILAR Jandarma ekipleri, önce kadın doktorun özellikle babasını takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli gördükleri babadan bir sonuç alınamadı. Gerçekten babanın cinayetle ilgisi yoktu. Jandarmanın hedefindeki ikinci isim ise doktor kadının boşandığı ve daha sonra görüşmeye başladığı eski Kuveytli eşiydi. Eski eşinin en son ne zaman Türkiye’ye gelip gelmediği incelenmeye başlandı. Gazeteci Tay, doktor kadının cesedi bulunduktan sonra Kuveytli eski eşin kendi programını aradıklarını belirterek “Bizi tekrar aradı. Bizden öldüğünü duyunca ‘yapma’ kelimesi çıktı ağzından. Şüphelilerden biri oydu. Biz ona sorduk. Sen mi yaptın diye? Hayır ben yapmadım benimle ilgisi yok diyordu. Artık biz de merak ediyorduk. Diş doktorunu kim niye öldürsün. Başka bir ilişkisi var mıydı? Ona bakılması lazımdı” dedi REKLAM LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM Jandarma ekipleri bu kez doktorun hasta listesini incelemeye aldı. Gelen ve not tutulan tüm hastalar tek tek incelendi. İş yerinde yapılan incelemede herhangi bir kan örneği bulunmamıştı. Bu da doktorun iş yerinde değil dışarıda öldürüldüğünü gösteriyordu. İş yerinin telefon kayıtları da araştırılmaya başlanmıştı. Jandarmanın dikkatini bir hasta çekti. Bu hasta Beykoz’da oturuyordu. Kayıp kadın diş doktoru Beykoz’da öldürülmüştü. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa bu cinayetle bağlantısı var mıydı? Yapılacak çalışmalarla bu ortaya çıkacaktı. GÖNÜL İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ O dönem jandarma ekiplerine ellerinden gelen yardımlarda bulunduklarını anlatan gazeteci Tay, katile uzanan detayları şöyle anlattı: “O listede bulunan hastayı incelediler. Beykoz’da oturuyordu. Bu müşterisinin de arabası vardı. Marangoz işindeydi. Jandarma bunu araştırdı. Yoğun telefon görüşmeleri tespit edildi. Ortaya çıkan bilgiye göre diş doktorunun bu marangozla gönül ilişkisi bulunuyordu. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. İş çözülmeye başlanmıştı.” SOĞUK TERLER DÖKTÜ Jandarma ekipleri, Beykoz’da marangoz dükkanı olan bu kişiyi takibe almaya başladı. Genç kadının iş yerinden ayrılıp giderken bir araca bindiği bilgisini elde eden jandarma ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Plakasını öğrenemedikleri aracın model ve rengini öğrendi. Şüpheli marangozun da tam o renkle uyuşan o modelde bir aracı bulunuyordu. Her şey bu kadar tesadüf olamazdı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından marangozu ifadesini almak için iş yerinden aldı. Sorgu odasına aldıkları şüphelinin daha soru sorulmadan alnından soğuk terler akmaya başladığı görüldü.