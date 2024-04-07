Meksika Başkanlık Sarayı'ndaki 19 kediye sonsuza dek yiyecek ve bakım garantisi
Meksika Başbakanlık Sarayı'nda bulunan 19 kediye sonsuza dek yiyecek ve bakım garantisi verildi. Ekim ayında görevin veda edecek Meksika Devlet Başkanı Obrador hükümetinin kedileri "yaşayan sabit varlık" ilan etmesinin ardından saray kedileri Meksika'da bu unvanı alan ilk hayvanlar oldu.
Meksika Başbakanlık Sarayı'nda bulunan kediler, zaman zaman saray bahçesinde güvercinlerin peşinde dolaşırken ya da canlı yayınlarda kameralara poz verirken görülüyordu.
Meksika Ulusal Sarayı'nda serbestçe dolaşan 19 kedi, ülkenin en ikonik binalarının yemyeşil bahçelerinde ve tarihi kolonyal salonlarında yaşıyor
Saray veterineri Jesús Arias, "Sarayın her yerine erişimleri var, bu yüzden toplantılara, röportajlara giriyorlar ve kamera karşısına geçiyorlar" dedi.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador hükümetinin kedileri "yaşayan sabit varlık" ilan etmesinin ardından saray kedileri Meksika'da bu unvanı alan ilk hayvanlar oldu.
"Sabit varlıklar" terimi genellikle binalar ve mobilyalar için geçerlidir, ancak López Obrador hükümeti bunu kedilere uygulayarak ülkenin hazinesini, Ekim ayında görevden ayrıldıktan sonra bile hayatlarının geri kalanında onlara yiyecek verme ve bakım zorunluluğu getirdi.
Ulusal Saray ve Kültürel Mirası Koruma Dairesi Genel Müdürü Adriana Castillo Román, "Kediler artık Milli Saray'ın sembolü oldu. Bu kediler olmadan olmadan Ulusal Saray tam olamaz. Kedilere iyi bakıldığından emin olmalıyız." dedi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.