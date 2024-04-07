İtalya'dan Icardi için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi.
Süper Lig’de 31 hafta sonunda takipçisi Fenerbahçe’nin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen ve geçen sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynayan Mauro Icardi’nin takımdan ayrılarak, İtalya’ya dönmek istediğini öne sürdü.
Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgiye göre Arjantinli golcü yeniden Serie A’da forma giymek istiyor.
31 yaşındaki forvetin İtalya'ya dönmek için çeşitli bağlantılar kurduğu ancak İtalyan devleri Inter, Milan ve Juventus'un şu an için Icardi ile ilgilenmediği belirtildi.
WANDA NARA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Juventus armalı bir kıyafetle poz vermesi de İtalya’ya dönüş arzusunun bir sinyali olarak nitelendirildi.
Mauro Icardi, kariyerinin ilk dönemlerinde İtalya'da sergilediği performansla yıldızını parlatmıştı.
Tangocu, Inter ve Sampdoria formalarıyla 219 lig maçında 121 gol atarak iki kez gol krallığı sevinci yaşadı.
Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için PSG'ye sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 24 gol, 11 asistlik performans sergiledi.