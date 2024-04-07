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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de U19 Takımı'ndaki 11 futbolcunun ikisi sakat - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de U19 Takımı'ndaki 11 futbolcunun ikisi sakat

        Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali için Şanlıurfa'ya geldi. Süper Kupa'ya U19 Takımı'yla çıkmaya karar veren sarı-lacivertli kulübün Şanlıurfa'ya 11 futbolcuyla geldiği, iki futbolcunun sakat olduğu için esameye yazılamayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sahaya dokuz futbolcu ile çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:04
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        11 futbolcunun ikisi sakat
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        Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

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        Saat 18 sularında şehre gelen kafile için aprona midibüs yanaştı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ile protokol misafirler uçağın ön kapısından, takım ise arka kapısından inerek midibüse bindiler ve havaalanından ayrılarak otele geçildi.

        Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor. Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı.

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        11 FUTBOLCUNUN İKİSİ SAKAT

        Bu arada takımda 11 futbolcunun yer aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi.

        9 oyuncu ile sahaya çıkmayı planlayan Fenerbahçe'nin maç başlar başlamaz nasıl bir aksiyon alacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

        TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

        U19 takımını eski futbolculardan Semih Şentürk çalıştırsa da Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gidecek olan takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

        Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de yapmıştı. A Takım teknik direktörü İsmail Kartal ise 11 Nisan Stadyumu’ndaki Süper Kupa maçında saha kenarında yer almayacak.

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