Fenerbahçe'de U19 Takımı'ndaki 11 futbolcunun ikisi sakat

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Saat 18 sularında şehre gelen kafile için aprona midibüs yanaştı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ile protokol misafirler uçağın ön kapısından, takım ise arka kapısından inerek midibüse bindiler ve havaalanından ayrılarak otele geçildi.

Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor. Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı. REKLAM 11 FUTBOLCUNUN İKİSİ SAKAT Bu arada takımda 11 futbolcunun yer aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi.