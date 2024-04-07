Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bu akşam saat 17.
Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bu akşam saat 17.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.