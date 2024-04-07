Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bu akşam saat 17.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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