Galatasaray-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Turkcell Süper Kupa maçında son lig şampiyonu Galatasaray ile son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, kozlarını Şanlıurfa'da paylaşıyor. Fenerbahçe, dev maçta U19 takımıyla mücadele ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde... Galatasaray sahaya ideal 11'iyle çıkacağını açıklarken Fenerbahçe ise sahaya U19 kadrosuyla çıkıyor
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 21.30
YAYIN: ATV
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
YEDEKLER: Günay, Eyüp, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Ndombele, Aurier, Carlos Vinicius
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FENERBAHÇE: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı
YEDEKLER: Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit
TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkıyor.
Fenerbahçe, Olağan Üstü Genel Kurul'da Süper Kupa maçı için erteleme ve yabancı hakem talep ettiğini duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ise sonrasında Fenerbahçe'nin Süper Kupa için erteleme ve yabancı hakem talebini reddettiğini açıkladı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
OKAN BURUK'UN G.SARAY'I, F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
İSMAİL KARTAL YERİNE ZEKİ MURAT GÖLE
Fenerbahçe’nin U19 takımı, Süper Kupa maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor. Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de üstlenmişti.
399. RANDEVU
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette 399. karşılaşma oynanıyor.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 7'NCİ RANDEVU
Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya geliyor.
Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle: