STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 21.30

YAYIN: ATV

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Eyüp, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Ndombele, Aurier, Carlos Vinicius

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

YEDEKLER: Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı Haberi Görüntüle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkıyor.

Fenerbahçe, Olağan Üstü Genel Kurul'da Süper Kupa maçı için erteleme ve yabancı hakem talep ettiğini duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ise sonrasında Fenerbahçe'nin Süper Kupa için erteleme ve yabancı hakem talebini reddettiğini açıkladı.

REKLAM

OKAN BURUK'UN G.SARAY'I, F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. İSMAİL KARTAL YERİNE ZEKİ MURAT GÖLE

Fenerbahçe’nin U19 takımı, Süper Kupa maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor. Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de üstlenmişti. 399. RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette 399. karşılaşma oynanıyor. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi. SÜPER KUPA'DA 7'NCİ RANDEVU