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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:49
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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili takım, 2 günlük iznin ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı.

        Oyuncular, rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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