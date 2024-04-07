Mardin'de binanın havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bayram temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
İpek Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 çocuk annesi Şemse D. (39), kuruması için dama astığı halıları toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemin kata düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şemse D'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin görseli İHA'ya aittir.